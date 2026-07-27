Железногорский Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова отметил 70-летний юбилей

В 2010-х годах Ирина Александровна Кислова успешно возглавляла парк. В 2017 году, благодаря её усилиям, парк стал лучшим в России в своей категории, одержав победу во Всероссийском конкурсе «Хрустальное колесо». Этот статус был подтвержден дважды — в 2019 и 2021 годах!