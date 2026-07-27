Железногорский Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова отметил 70-летний юбилей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С этой памятной датой поздравил Председатель Совета депутатов ЗАТО Железногорск Сергей Проскурнин.
«Уважаемые сотрудники и ветераны “Парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова”! Сердечно поздравляю вас с 70-летним юбилеем этого замечательного места!
Наш парк — не просто излюбленное место отдыха горожан, но и живая летопись истории, где переплетаются судьбы разных поколений. Он был открыт в 1956 году, став настоящим подарком для жителей.
Инициатором создания парка стал Григорий Фёдорович Кошевенко. Еще до завершения всех строительных работ, первые посетители начали приходить сюда. 23 июля 1955 года танцевальную площадку вместимостью 50 пар официально ввели в эксплуатацию.
Анатолий Антонович Буланов внес значительный вклад в развитие парка. Под его руководством появились такие важные объекты, как зооуголок, беседки, фонтаны, лодочная станция и летняя эстрада. Эти элементы стали символами уюта и отдыха для многих горожан.
В 2010-х годах Ирина Александровна Кислова успешно возглавляла парк. В 2017 году, благодаря её усилиям, парк стал лучшим в России в своей категории, одержав победу во Всероссийском конкурсе «Хрустальное колесо». Этот статус был подтвержден дважды — в 2019 и 2021 годах!
С марта 2022 по конец 2023 года парком руководила Светлана Васильевна Волкова, продолжая традиции его развития и благоустройства.
Сегодня городской парк продолжает радовать всех нас своим великолепием под руководством Анастасии Игоревны Зайцевой. Регулярно появляются новые объекты, которые делают его еще более комфортным и привлекательным для посетителей.
Желаю, чтобы наш парк всегда оставался источником радости для нас с вами и для гостей города! С праздником!".