В Красноярске 67-летняя женщина похитила из ТРЦ декоративную аглаонему

В Красноярске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 67-летнюю женщину. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пенсионерку подозревают в хищении декоративных растений с территории одного из торгово-развлекательных центров. Так, наряд группы задержания получил вызов в торговый центр на улице 9 Мая. По прибытии к бойцам Росгвардии обратилась сотрудница администрации комплекса и пояснила, что охрана обнаружила посетительницу, которая уже привлекала внимание из-за похожего инцидента. Изучив материалы с камер наблюдения, удалось подтвердить факт кражи: 8 мая 2026 года данная гражданка вынесла из клумбы у здания декоративное растение аглаонема. Когда женщина вновь появилась в торговом центре, сотрудники охраны ее задержали и передали подоспевшим росгвардейцам. Предварительный размер ущерба оценивается в 15 тысяч рублей — эта сумма учитывает цену самого цветка и расходы на восстановление клумбы. В ходе опроса правонарушительница заявила, что забрала растение для собственных нужд. Для продолжения процессуальных действий подозреваемую сопроводили в районный отдел полиции.