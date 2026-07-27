Тигр в Индии напал на группу пастухов и убил одного из них

Группа пастухов в Индии отправилась в лес, чтобы пасти скот — там на них напал тигр. По данным The Times of India, хищник растерзал одного из мужчин.
Инцидент произошел в Сатара Бхосале. Тигр выбежал из густого леса, когда пастухи отдыхали. Почти всем удалось спастись, забравшись на деревья. 55-летний Ушта Порте был единственным, кто не успел спрятаться.
После нападения местные власти усилили патрулирование территории и рекомендовали местным жителям воздержаться от посещения леса до дальнейших распоряжений, сообщается в публикации.
15 июля в индийском штате Гуджарат лев напал на 11-летнего паломника Маюра Чаухана, пока тот поднимался на священную гору Гирнар, утащил его в лес и съел. Во время масштабной поисковой операции, которую провели сотрудники лесного департамента и полиции, в лесу удалось найти растерзанные останки мальчика.
14 июня в заповеднике Канха в районе Гхангхар-Нала тигр напал на лесной патруль и растерзал егеря Лакхана Сингха. Он получил смертельные травмы и скончался до приезда врачей.