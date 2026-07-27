Тигр в Индии напал на группу пастухов и убил одного из них

15 июля в индийском штате Гуджарат лев напал на 11-летнего паломника Маюра Чаухана, пока тот поднимался на священную гору Гирнар, утащил его в лес и съел. Во время масштабной поисковой операции, которую провели сотрудники лесного департамента и полиции, в лесу удалось найти растерзанные останки мальчика.