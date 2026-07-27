Во время урагана пострадали парковые территории города

Во время урагана пострадали и парковые территории города.
Как доложила заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Н. О. Симаченко, сотрудники учреждений совместно с коммунальными службами приступили к восстановительным работам. Проведен осмотр территорий на наличие поврежденных деревьев и упавших крупных веток, малых архитектурных форм и конструкций. Проверено состояние инженерных коммуникаций.
Места, представляющие опасность для граждан, огорожены сигнальными лентами.
Что зафиксировано:
— всего в парках и зоопарке упало 103 дерева;
— в парке «Левобережный» у аттракциона «Перевернутый дом» унесло крышу, также дерево упало на НТО, который восстановлению не подлежит;
— в парке «Левобережье» повреждена конструкция ротонды;
— в парке им. Октябрьской Революции повреждены конструкции двух аттракционов;
— в парке им. М. Горького поврежден Фасад галереи времени;
— в парке Авиаторов повреждена облицовка постамента «Защитникам Ростовского неба», его приведут в порядок до конца октября.
В настоящее время проводится спил крупногабаритного древесного мусора, очистка газонов и клумб от мелких веток и листвы, выполняется демонтаж поврежденных конструкций. Составлен график вывоза порубочных остатков специализированной техникой.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.