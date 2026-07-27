Во время урагана пострадали парковые территории города

Как доложила заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Н. О. Симаченко, сотрудники учреждений совместно с коммунальными службами приступили к восстановительным работам. Проведен осмотр территорий на наличие поврежденных деревьев и упавших крупных веток, малых архитектурных форм и конструкций. Проверено состояние инженерных коммуникаций.