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Во время урагана пострадали парковые территории города

Во время урагана пострадали и парковые территории города.

Во время урагана пострадали и парковые территории города.

Как доложила заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Н. О. Симаченко, сотрудники учреждений совместно с коммунальными службами приступили к восстановительным работам. Проведен осмотр территорий на наличие поврежденных деревьев и упавших крупных веток, малых архитектурных форм и конструкций. Проверено состояние инженерных коммуникаций.

Места, представляющие опасность для граждан, огорожены сигнальными лентами.

Что зафиксировано:

— всего в парках и зоопарке упало 103 дерева;

— в парке «Левобережный» у аттракциона «Перевернутый дом» унесло крышу, также дерево упало на НТО, который восстановлению не подлежит;

— в парке «Левобережье» повреждена конструкция ротонды;

— в парке им. Октябрьской Революции повреждены конструкции двух аттракционов;

— в парке им. М. Горького поврежден Фасад галереи времени;

— в парке Авиаторов повреждена облицовка постамента «Защитникам Ростовского неба», его приведут в порядок до конца октября.

В настоящее время проводится спил крупногабаритного древесного мусора, очистка газонов и клумб от мелких веток и листвы, выполняется демонтаж поврежденных конструкций. Составлен график вывоза порубочных остатков специализированной техникой.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.