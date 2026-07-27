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330 лет ВМФ России: Волгоград отметил праздник на набережной

Главной площадкой торжеств стала нижняя терраса Центральной набережной у бронекатеров БК-13 и БК-31.

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Волгоград 26 июля присоединился к празднованию Дня Военно-морского флота России, которому в этом году исполнилось 330 лет. Главной площадкой торжеств стала нижняя терраса Центральной набережной у памятных бронекатеров БК-13 и БК-31, прославившихся в годы Сталинградской битвы.

Праздник начался с митинга и возложения цветов к памятнику морякам Волжской военной флотилии. В церемонии приняли участие ветераны, морские пехотинцы, общественники и представители власти.

Центральным событием дня стало открытие Стены памяти с портретами 120 уроженцев Волгоградской области — морских пехотинцев, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Родственники и сослуживцы приносили письма и цветы к стенду, отдавая дань уважения.

Завершилась акция минутой молчания, после которой катера ГИМС МЧС под звуки сирен совершили круг почета по Волге, отдав честь кораблям и экипажам, погибшим при обороне Сталинграда.

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