330 лет ВМФ России: Волгоград отметил праздник на набережной

Волгоград 26 июля присоединился к празднованию Дня Военно-морского флота России, которому в этом году исполнилось 330 лет. Главной площадкой торжеств стала нижняя терраса Центральной набережной у памятных бронекатеров БК-13 и БК-31, прославившихся в годы Сталинградской битвы.
Праздник начался с митинга и возложения цветов к памятнику морякам Волжской военной флотилии. В церемонии приняли участие ветераны, морские пехотинцы, общественники и представители власти.
Центральным событием дня стало открытие Стены памяти с портретами 120 уроженцев Волгоградской области — морских пехотинцев, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Родственники и сослуживцы приносили письма и цветы к стенду, отдавая дань уважения.