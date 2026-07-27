В России впервые объяснили развитие преэклампсии нейроиммунным конфликтом

До настоящего времени преэклампсию рассматривали преимущественно как патологию плаценты, однако механизм развития этого состояния оставался до конца не изученным. Исследователи предложили новую концепцию, согласно которой заболевание возникает в период формирования коры головного мозга плода — на 22−24-й неделе беременности. В это время белки, участвующие в развитии мозга, могут проникать в кровоток матери и вызывать чрезмерную реакцию иммунной системы с образованием повреждающих иммунных комплексов. В результате повреждается внутренняя выстилка сосудов, что приводит к развитию характерных для преэклампсии системных нарушений.