В МВД рассказали, как мошенники получают контроль над жертвами

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Дистанционные мошенники получают психологический контроль над жертвами и вовлекают их в преступления, в том числе теракты и диверсии, от лица сотрудников госпорталов под предлогом проблем с учетной записью или предложения положенной выплаты, для получения которой нужно ввести данные карты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.
«В сложившихся условиях задачей мошеннических кол-центров становится не только хищение денежных средств, но и получение психологического контроля над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности, — сказали в пресс-центре. — Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками госпорталов, сообщают о проблемах с учетной записью».
Кроме того, как отметили в МВД, аферисты требуют подтвердить данные по ссылке (фишинг) или уведомляют о положенной выплате, для получения которой нужно ввести данные карты. «Особую общественную опасность представляют многочисленные случаи вовлечения таких граждан в террористическую и диверсионную деятельность на территории Российской Федерации», — подчеркнули в министерстве.