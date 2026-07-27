В МВД рассказали, как мошенники получают контроль над жертвами

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Дистанционные мошенники получают психологический контроль над жертвами и вовлекают их в преступления, в том числе теракты и диверсии, от лица сотрудников госпорталов под предлогом проблем с учетной записью или предложения положенной выплаты, для получения которой нужно ввести данные карты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.