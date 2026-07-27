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В прокуратуре Ростова открыли горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

Прокуратура Ростова взяла на контроль оказание помощи пострадавшим после воздушной атаки.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростова взяла на контроль соблюдение прав пострадавших после воздушной атаки в ночь на 27 июля. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Было налажено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативной медицинской и иной помощи. Ситуацию на местах контролируют территориальные прокуроры.

Для приема жалоб и правовой помощи в прокуратуре организовали горячую линию: 8−863−210−55−99.

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