В прокуратуре Ростова открыли горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

Прокуратура Ростова взяла на контроль соблюдение прав пострадавших после воздушной атаки в ночь на 27 июля. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Было налажено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативной медицинской и иной помощи. Ситуацию на местах контролируют территориальные прокуроры.
Для приема жалоб и правовой помощи в прокуратуре организовали горячую линию: 8−863−210−55−99.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше