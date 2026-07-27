В шести районах Хабаровского края 29 июля ожидаются сильные ливни и грозы

Спасатели также напоминают о мерах безопасности при грозе: лучше укрыться в здании, опасно находиться вблизи одиноких высоких деревьев, металлических конструкций, линий электропередачи, рядом с водоёмами. Нельзя купаться во время грозы. В частных домах и на приусадебных участках необходимо заранее очистить ливневые стоки от мусора, убрать имущество и ценные вещи из низин на возвышенность, освободить подвалы. Не оставляйте детей без присмотра.