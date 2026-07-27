В шести районах Хабаровского края 29 июля ожидаются сильные ливни и грозы

В Хабаровском крае объявлено предупреждение о непогоде. По данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 июля в шести районах ожидаются сильные дожди, ливни и грозы. Под угрозой — Бикинский, Вяземский, район имени Лазо, Амурский, Нанайский, Хабаровский и Верхнебуреинский районы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Синоптики прогнозируют подъём уровней воды на малых и средних реках на 1−1,5 метра. Возможен выход воды на пойму, местами с достижением отметок неблагоприятных явлений. Есть вероятность разлива малых рек, где нет гидрологических наблюдений. Прогнозы будут уточняться по фактически выпавшим осадкам.
Непогода может привести к авариям на объектах тепловой энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. При порывистом ветре возможны перехлёст проводов, повреждение слабо закреплённых конструкций, кровель зданий, падение деревьев. Повышается риск дорожно-транспортных происшествий и нарушений в работе всех видов транспорта. Также возможен разлив малых рек с подтоплением низких мест, дорог и мостов.
Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова призвала жителей соблюдать правила безопасности.
— Пешеходам и водителям следует быть предельно внимательными на дорогах, — отметила Екатерина Потворова. — Лучше воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов. Будьте осторожны вблизи широкоформатных и слабо закреплённых конструкций, не оставляйте транспорт рядом. Туристским группам следует приостановить движение по маршрутам и переждать непогоду в населённых пунктах или на турбазах.
Спасатели также напоминают о мерах безопасности при грозе: лучше укрыться в здании, опасно находиться вблизи одиноких высоких деревьев, металлических конструкций, линий электропередачи, рядом с водоёмами. Нельзя купаться во время грозы. В частных домах и на приусадебных участках необходимо заранее очистить ливневые стоки от мусора, убрать имущество и ценные вещи из низин на возвышенность, освободить подвалы. Не оставляйте детей без присмотра.
В случае происшествия звоните на единый номер экстренных служб 112.
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