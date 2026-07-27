«Звезда-2005» пропустила рекордное количество мячей в истории клуба

«Звезда-2005» провела один из худших матчей в своей истории. Команда на родном поле в Перми 25 июля принимала один из сильнейших клубов страны «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в рамках ¼ финала Кубка России по футболу среди женщин.