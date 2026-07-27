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«Звезда-2005» пропустила рекордное количество мячей в истории клуба

Фиаско команды увидели болельщики в Перми.

Источник: Комсомольская правда

«Звезда-2005» провела один из худших матчей в своей истории. Команда на родном поле в Перми 25 июля принимала один из сильнейших клубов страны «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в рамках ¼ финала Кубка России по футболу среди женщин.

«Зенит» разгромил полностью деморализованную «Звезду-2005» со счетом 9:0 (2:0). В составе победительниц голы забили: Куропаткина, Матейич, Шуба, Ступар, Шарифова, Андреева, Гомез (2). Позор своей команды автоголом закрепила Сергейчик.

Это крупнейшее поражение «Звезды-2005» за 21-летнюю историю клуба. До этого разгромным стали 0:6 в матче Кубка УЕФА Лиги чемпионов против "Дуйсбурга 16 мая 2009 года.