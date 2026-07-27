Лжеоператор «продлил» хабаровчанке услуги связи за полмиллиона рублей

52-летняя жительница микрорайона Хабаровск-2, работающая техником, лишилась сбережений после звонка от лжесотрудника сотовой компании. Всего у неё выманили свыше полумиллиона рублей, сообщает hab.aif.ru.
Незнакомец заявил, что ей необходимо продлить договор на оказание услуг связи. На самом деле такие договоры заключаются бессрочно и никакого дополнительного подтверждения не требуют, однако горожанка поверила собеседнику и продиктовала пришедший код.
После этого к разговору подключились другие участники схемы. По уже знакомому сценарию они убедили женщину, что её деньги находятся под угрозой и для спасения их нужно перевести на «безопасный счёт».
Потерпевшая перечислила мошенникам все личные накопления — в общей сложности 530 тысяч рублей. Когда обман раскрылся, она обратилась в полицию.
«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет шесть лет лишения свободы», — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.