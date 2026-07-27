Хабаровчанин принял командование российским сегментом МКС

На Международной космической станции сменился командир российского сегмента. Церемония передачи командования прошла 25 июля — предыдущий руководитель Сергей Кудь-Сверчков передал полномочия космонавту Роскосмоса Петру Дуброву. Петр Дубров — уроженец Хабаровска, Герой России. Он отправился на орбиту в середине июля в составе 75-й экспедиции. Для него это второй космический полет — в первый раз он провел на МКС рекордные 355 суток и совершил четыре выхода в открытый космос. В воскресенье, 26 июля, спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» приземлился в казахстанской степи в 147 км от Жезказгана. На Землю вернулись космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Корабль отстыковался от модуля «Рассвет» утром того же дня, сведение с орбиты и спуск прошли штатно. Экипаж провел на станции восемь месяцев, с ноября 2025 года. Во время встречи каждому космонавту подарили традиционный подарок — именную матрешку. Источник: Роскосмос.