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Жители Вяземского района выращивали запрещенный мак для украшения участка

Полиция Вяземского района задержала 54-летнюю женщину и 49-летнего мужчину. У них во дворах нашли более 40 кустов мака. Задержанные объяснили, что выращивали мак для украшения приусадебного участка. Возбуждены уголовные дела. С подозреваемых взяли подписку о невыезде. Кусты мака изъяты и будут уничтожены по решению суда.

Полиция Вяземского района задержала 54-летнюю женщину и 49-летнего мужчину. У них во дворах нашли более 40 кустов мака. Задержанные объяснили, что выращивали мак для украшения приусадебного участка. Возбуждены уголовные дела. С подозреваемых взяли подписку о невыезде. Кусты мака изъяты и будут уничтожены по решению суда.