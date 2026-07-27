Жители Вяземского района выращивали запрещенный мак для украшения участка

Полиция Вяземского района задержала 54-летнюю женщину и 49-летнего мужчину. У них во дворах нашли более 40 кустов мака. Задержанные объяснили, что выращивали мак для украшения приусадебного участка. Возбуждены уголовные дела. С подозреваемых взяли подписку о невыезде. Кусты мака изъяты и будут уничтожены по решению суда.