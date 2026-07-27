Прокурор края проверил ход реконструкции стадиона «Авангард» в Комсомольске-на-Амуре

В ходе рабочей поездки прокурор Хабаровского края Виталий Степанов посетил строительную площадку стадиона «Авангард». Он осмотрел объект, оценил темпы работ и заслушал отчеты подрядчиков. Особое внимание уделили разбору конструкций, которые предыдущий подрядчик смонтировал с нарушениями, — это серьезно задержало сдачу объекта и потребовало пересмотра договора. Сейчас завершающий этап реконструкции ведет новый подрядчик — ООО СЗ «СКФ “КРИТ”. По контракту все работы должны закончить в конце сентября. Прокурор указал на необходимость устранить организационные проблемы и не допускать новых срывов сроков. Ход строительства остается под постоянным контролем прокуратуры. Напомним, изначально стадион планировали открыть ко Дню рождения Комсомольска 12 июня, но график был сорван.