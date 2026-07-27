В ходе рабочей поездки прокурор Хабаровского края Виталий Степанов посетил строительную площадку стадиона «Авангард». Он осмотрел объект, оценил темпы работ и заслушал отчеты подрядчиков. Особое внимание уделили разбору конструкций, которые предыдущий подрядчик смонтировал с нарушениями, — это серьезно задержало сдачу объекта и потребовало пересмотра договора. Сейчас завершающий этап реконструкции ведет новый подрядчик — ООО СЗ «СКФ “КРИТ”. По контракту все работы должны закончить в конце сентября. Прокурор указал на необходимость устранить организационные проблемы и не допускать новых срывов сроков. Ход строительства остается под постоянным контролем прокуратуры. Напомним, изначально стадион планировали открыть ко Дню рождения Комсомольска 12 июня, но график был сорван.
Прокурор края проверил ход реконструкции стадиона «Авангард» в Комсомольске-на-Амуре
В ходе рабочей поездки прокурор Хабаровского края Виталий Степанов посетил строительную площадку стадиона «Авангард». Он осмотрел объект, оценил темпы работ и заслушал отчеты подрядчиков. Особое внимание уделили разбору конструкций, которые предыдущий подрядчик смонтировал с нарушениями, — это серьезно задержало сдачу объекта и потребовало пересмотра договора. Сейчас завершающий этап реконструкции ведет новый подрядчик — ООО СЗ.