Гродековский музей и Монголия: новые проекты и общая память

С 15 по 21 июля генеральный директор Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Иван Крюков совершил рабочий визит в Монголию. Поездка прошла в составе делегации общественных и культурных деятелей. Целью путешествия стало изучение музейного опыта соседней страны и поиск точек соприкосновения для совместных проектов. В Улан-Баторе Иван Крюков посетил Национальный музей имени Чингисхана, а в восточной части страны — Дорнодский краеведческий музей в городе Чойбалсан. Состоялись переговоры с дирекцией Дорнодского музея и официальная встреча с руководством Министерства культуры Монголии. Делегация почтила память героев, посетив захоронение 75 советских солдат и офицеров, павших в 1939 году в боях на Халхин-Голе, и мемориал советским лётчикам. Это важная страница общей истории, которую стороны намерены сохранять вместе.