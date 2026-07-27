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Хабаровчанин потерял почти миллион рублей после звонка о замене домофона

Первый собеседник представился сотрудником домофонной компании и попросил мужчину продиктовать код из сообщения. После этого к схеме подключились другие «кураторы», которые запугали хабаровчанина возможным уголовным преследованием.

Шестидесятидвухлетний директор некоммерческой организации из Хабаровска лишился 973 тысяч рублей после звонка от мошенников. Аферисты начали разговор с выдуманной замены домофонного оборудования, сообщает hab.aif.ru.

Первый собеседник представился сотрудником домофонной компании и попросил мужчину продиктовать код из сообщения. После этого к схеме подключились другие «кураторы», которые запугали хабаровчанина возможным уголовным преследованием.

Под давлением злоумышленников горожанин снял в банке все личные накопления. Ему внушили, что деньги необходимо передать сотруднику инкассационной службы, который якобы проверит законность их происхождения.

За наличными приехал курьер в медицинской маске. Потерпевший не разглядел его лица и передал незнакомцу 973 тысячи рублей, после чего связь с «проверяющими» оборвалась.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание по ней составляет шесть лет лишения свободы», — сообщил hab.aif.ru начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.