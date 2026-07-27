«Рыбная лавка» со свежим уловом отправится в Хабаровском крае по новому адресу

Следующим пунктом остановки «Рыбной лавки» будет Вяземский, здесь торговля рыбой развернется 28 июля. Проект интересен людям тем, что продукция продается по ценам «Доступная рыба», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
До этого «Рыбная лавка» со свежей рыбой побывала в районе имени Лазо, в Бикине и Амурске.
В ассортименте — кета, сельдь тихоокеанская, камбала, судак, корюшка азиатская зубастая, минтай и кальмар.
Наибольшим спросом у амурчан пользовались корюшка, камбала, навага и кальмар командорский. Все это рыба, которую по доступным ценам предоставили предприятия Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.
За всем этим — результат тяжелейшего труда рыбаков в море и на реках.
Люди выстроились в очередь, чтобы купить любимые продукты. Поскольку на улице было очень жарко, организаторы бесплатно раздавали воду собравшимся.
Торговля шла до последнего покупателя. Чтобы обслужить всех покупателей, работа рыбной автолавки была продлена.