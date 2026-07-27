Гибель советской подлодки остаётся тайной спустя 70 лет

Современная техника способна увидеть на дне то, мимо чего тралы и гидроакустика 1950-х годов могли пройти в нескольких сотнях метров. Найденный корпус ответит далеко не на все вопросы: за десятилетия металл уже разъела коррозия, приборы почти наверняка разрушены, а следы первого удара смешались с повреждениями от падения на грунт. И всё же находка изменит главное: спустя семь с половиной десятилетий станут известны точные координаты, где произошло крушение. А пока С-117 не обнаружена, весь Татарский пролив остаётся её огромной безымянной братской могилой.