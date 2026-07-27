Рост производства и налоговых отчислений отметили на Богучанской ГЭС по итогам работы за первое полугодие

Средняя суточная производительность составляла 47,96 млн кВт.ч, что соответствует проектным показателям станции. Наиболее результативными стали май и июнь: выработка этих месяцев была на 10 и 10,5% выше, чем в аналогичные периоды предыдущего года. С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 по 30 июня 2026 года Богучанская ГЭС передала в энергосистему Сибири более 205 млрд 57,8 млн кВт.ч.