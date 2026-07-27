Рост производства и налоговых отчислений отметили на Богучанской ГЭС по итогам работы за первое полугодие

С января по июнь 2026 года Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 8 млрд 682,1 млн киловатт-часов электроэнергии, на 3,3% превысив показатели первого полугодия 2025 года.
Средняя суточная производительность составляла 47,96 млн кВт.ч, что соответствует проектным показателям станции. Наиболее результативными стали май и июнь: выработка этих месяцев была на 10 и 10,5% выше, чем в аналогичные периоды предыдущего года. С момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 по 30 июня 2026 года Богучанская ГЭС передала в энергосистему Сибири более 205 млрд 57,8 млн кВт.ч.
Параллельно с успешной производственной деятельностью коллектив станции реализует программу планового ремонта основного оборудования. В первом полугодии на станции прошел капитальный ремонт на агрегате № 4, а также текущий ремонт агрегатов № 2, 3 и 8; в июне после завершения пика весеннего паводка выполнен текущий ремонт на агрегате № 9. Основная задача коллектива Богучанской ГЭС на ближайшие месяцы — безаварийное прохождение грозового и пожароопасного периода, подготовка к зиме и получение паспорта готовности к отопительному сезону 2026/2027 года.
В мае на Богучанской ГЭС прошла серия испытаний, которая позволила подтвердить максимальную располагаемую мощность гидроагрегатов. По итогам испытаний в «Реестр фактических параметров генерирующего оборудования» Системного оператора Единой энергосистемы внесены сведения, подтверждающие проектную мощность агрегатов и готовность к несению нагрузки с установленной мощностью 333 МВт. Следующая аттестация состоится в 2031 году.
В первом полугодии АО «Богучанская ГЭС» выплатило в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 8 млрд 738,3 млн рублей, что на 869 млн рублей (11%) больше, чем за аналогичный период 2025 года. Федеральный бюджет получил 5 млрд 232,3 млн рублей (рост отчислений на 9,5%); в бюджет Красноярского края выплачено 3 млрд 304,8 млн рублей (рост на 12,4%). Отчисления в бюджет Кежемского муниципального округа выросли до 8,42 млн рублей; платежи во внебюджетные фонды составили 192,8 млн рублей.
Первые три агрегата Богучанской ГЭС со станционными номерами 1, 2 и 3 были введены в промышленную эксплуатацию 23 ноября 2012 года; станция начала работать в режиме промышленной эксплуатации на оптовом рынке электроэнергии и мощности с 1 декабря 2012 года. Строительство станции полностью завершено 20 декабря 2017 года после ввода в эксплуатацию мостового перехода вдоль гребня плотины и подписания официального акта.