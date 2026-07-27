Житель Хабаровска ответит за русофобию в популярном мессенджере

Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, жителя г. Хабаровска, причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хабаровчанин, испытывая неприязнь к лицам русской национальности, придерживаясь идеологии ненависти и вражды по отношению к ним, используя принадлежащий ему аккаунта в мессенджере «Telegram» (16+), в открытом для неограниченного круга лиц доступе, разместил текстовые материалы, направленные на призывы к совершению насильственных действий в отношении группы лиц русской национальности.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.
Злоумышленник задержан и ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается.