Житель Хабаровска ответит за русофобию в популярном мессенджере

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хабаровчанин, испытывая неприязнь к лицам русской национальности, придерживаясь идеологии ненависти и вражды по отношению к ним, используя принадлежащий ему аккаунта в мессенджере «Telegram» (16+), в открытом для неограниченного круга лиц доступе, разместил текстовые материалы, направленные на призывы к совершению насильственных действий в отношении группы лиц русской национальности.