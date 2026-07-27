Самозанятые смогут получить первые больничные уже в августе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Самозанятые смогут получить первые больничные в августе, максимальный размер составит 35 тыс. рублей, если стаж составляет 8 и более лет, а размер страхового покрытия был в размере 50 тыс. рублей в месяц.
Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин: «В случае уплаты добровольных взносов на протяжении периода более 6 месяцев, но менее 1 года, при страховом стаже 8 лет и более размер выплаты за полный календарный месяц составит 70% от страховой суммы с поправкой на страховой стаж: 24,5 или 35 тыс. рублей; при страховом стаже от 5 до 8 лет — 19,6 или 28 тыс. рублей; при страховом стаже менее 5 лет — 14,7 или 21 тыс. рублей».
По словам эксперта, граждане, подавшие заявления в январе 2026 года, и при уплате страховых взносов в феврале-июле 2026 года, смогут претендовать на получение выплаты в августе 2026 года.
Возможность принять участие самозанятым в программе добровольного страхования появилась в январе. Точный размер страховой выплаты зависит от разных факторов, в том числе от выбранной самозанятым страховой суммы и страхового стажа.