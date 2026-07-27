Итогами трехдневной облавы на мигрантов поделилась полиция в Красноярском крае

За три дня в Красноярском крае выявили 179 нарушений миграционного законодательства. Итогами рейда поделились в краевом МВД.
Проверки, направленные на выявление незаконного пребывания и трудовой деятельности мигрантов, прошли с 14 по 16 июля. Среди обнаруженных нарушений — несоблюдение режима пребывания, незаконная работа иностранцев и нарушение правил их привлечения к труду работодателями.
По итогам проверок 42 иностранных гражданина выдворят из России, 19 мигрантам закрыт въезд в страну. Еще 38 нарушителям сократили сроки временного пребывания. Работодателей привлекли к ответственности: составлено 30 протоколов за незаконное привлечение мигрантов к работе, общая сумма штрафов превысила 1,7 миллиона рублей.
Полицейские также собрали 22 материала по фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на учет иностранцев. По четырем из них уже возбуждены уголовные дела, по остальным проводятся проверки. Рейды продолжаются.
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