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Дожди охладили раскаленный 40-градусной жарой Волгоград

40-градусную жару, которая накануне наблюдалась в Волгограде и районах области, временно охладили.

40-градусную жару, которая накануне наблюдалась в Волгограде и районах области, временно охладили прошедшие ливни. В Волгограде после ночных осадков наблюдается чуть больше 20 градусов тепла. По сообщению Волгоградского ЦГМС, в течение дня воздух в городе прогреется максимум до + 30º.

В районах Волгоградской области, где также прошли дожди, днем ожидается +28…33º, в отдельных западных районах 22…27º.

Гидрометцентр снизил с оранжевого до желтого уровень погодной опасности в Волгоградской области. До 21: 00 мск 27 июля в регионе возможны грозы и сильный ветер порывами до 15−20 м/с.