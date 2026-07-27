Дожди охладили раскаленный 40-градусной жарой Волгоград

40-градусную жару, которая накануне наблюдалась в Волгограде и районах области, временно охладили прошедшие ливни. В Волгограде после ночных осадков наблюдается чуть больше 20 градусов тепла. По сообщению Волгоградского ЦГМС, в течение дня воздух в городе прогреется максимум до + 30º.