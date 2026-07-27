Эксперт предупредил о рисках сдачи ипотечной квартиры в аренду без согласия банка

Большинство банков прописывают прямой запрет на коммерческое использование залогового жилья или обязательное предварительное согласование таких действий, об этом рассказал директор одного из агентств недвижимости Александр Чернокульский в беседе с RT предупредил.
По словам специалиста, юридический отдел финансовой организации изначально формулирует условия договора так, чтобы максимально защитить свои интересы и минимизировать риски потери средств.
«При этом на практике это условие соблюдается далеко не всегда. Но если платежи по кредиту поступают своевременно, банк обычно не интересуется тем, как используется залоговая квартира. Поэтому многие владельцы ипотечных квартир фактически сдают их в аренду и никогда не сталкиваются с вопросами от банка», — пояснил эксперт.
Однако проблемы начинаются при возникновении любых сложностей во взаимоотношениях заемщика и кредитора. В такой ситуации нарушение пункта об аренде может стать для банка формальным поводом потребовать досрочного погашения всей суммы долга. Если заемщик откажется выполнить требования, финансовая организация вправе обратиться в суд для взыскания предмета ипотеки.
Чтобы избежать правовых рисков, Александр Чернокульский рекомендовал придерживаться следующих правил:
Изучить договор: точно знать, предусмотрен ли в документе запрет на аренду или требование обязательного согласования с банком. Запросить официальное разрешение: направить письменный запрос кредитору. Это займет значительно меньше времени и сил, чем последующее урегулирование возможного спора. Оформлять аренду официально: заключить письменный договор найма и зафиксировать состояние жилья в акте приема-передачи. Соблюдать финансовую дисциплину: вовремя вносить ипотечные платежи и поддерживать квартиру в надлежащем состоянии.
«Если кредит обслуживается без просрочек и квартира содержится в надлежащем состоянии, у банка, как правило, нет экономических причин инициировать конфликт с заёмщиком», — заключил аналитик.
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