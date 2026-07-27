Мама-предприниматель из Хабаровска запустит кофейню для спортсменов со скидками за километры

В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа конкурса «Мама-предприниматель». 19 участниц прошли ускоренный четырехдневный курс по предпринимательству и защитили свои проекты перед комиссией. Победительницей стала Екатерина Фридман — мама двоих детей, спортсменка и нутрициолог. Она откроет кофейню рядом с популярными легкоатлетическими локациями Хабаровска. Грант в 150 тысяч рублей она направит на покупку кофемашины. Особенность заведения — скидки в зависимости от дистанции, которую пробежал клиент. «Пробежал 10 км — получай скидку 10%. Знаю, что есть люди, которые бегут 100 км, — с удовольствием подарю им кофе!» — говорит Екатерина. Теперь она планирует участвовать в федеральном этапе конкурса в Москве, где призовой фонд выше: за 3-е место — 250 тысяч рублей, за 2-е — 500 тысяч, за 1-е — 1 млн рублей.