Пирло прокомментировал ситуацию вокруг его контракта с букмекером из РФ

«В последние дни я с большим негодованием наблюдал за развернувшимися дебатами вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера сборной Италии, — написал Пирло. — Из уважения к институциям, Итальянской федерации футбола и всем причастным я до сих пор хранил молчание, однако я считаю своим долгом прояснить некоторые аспекты. На протяжении всей карьеры я всегда действовал в полном соответствии с законами стран, в которых работал, и подписанными контрактами. Профессиональное сотрудничество, оказавшееся в центре недавнего скандала, возникло в контексте моей карьеры в Объединенных Арабских Эмиратах и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не принадлежат».