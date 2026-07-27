Пирло прокомментировал ситуацию вокруг его контракта с букмекером из РФ

РИМ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудничество итальянского тренера Андреа Пирло с российским букмекером возникло в рамках его контракта с клубом чемпионата ОАЭ «Дубай Юнайтед» и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Об этом Пирло написал в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской).
Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что назначение Пирло на пост главного тренера сборной Италии по футболу вызвало политические споры из-за контракта с российской букмекерской компанией. Ряд итальянских депутатов высказались против кандидатуры специалиста из-за связей с букмекером.
«В последние дни я с большим негодованием наблюдал за развернувшимися дебатами вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера сборной Италии, — написал Пирло. — Из уважения к институциям, Итальянской федерации футбола и всем причастным я до сих пор хранил молчание, однако я считаю своим долгом прояснить некоторые аспекты. На протяжении всей карьеры я всегда действовал в полном соответствии с законами стран, в которых работал, и подписанными контрактами. Профессиональное сотрудничество, оказавшееся в центре недавнего скандала, возникло в контексте моей карьеры в Объединенных Арабских Эмиратах и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придавать этому сотрудничеству политическое значение означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не принадлежат».
Пирло 47 лет, он также возглавлял турецкий «Фатих Карагюмрюк», итальянские «Ювентус» и «Сампдорию», под его руководством туринский клуб выиграл кубок (2021) и суперкубок страны (2020).
В качестве игрока Пирло выступал за «Ювентус», «Брешию», «Интер», «Реджину», «Милан» и «Нью-Йорк Сити». Он является шестикратным чемпионом Италии, двукратным обладателем кубка страны, трехкратным обладателем Суперкубка Италии, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Италии он выиграл чемпионат мира 2006 года, завоевал серебро чемпионата Европы — 2012, бронзу Кубка конфедераций — 2013.