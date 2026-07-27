В Красноярске обнаружили тело пропавшей в январе студентки

Напомним, 20-летняя девушка пропала в ночь с 13 на 14 января 2026 года. Она вышла из дома на улице Елены Стасовой, камеры заметили ее на автозаправочной станции, она двигалась в сторону стадиона «Ветлужанка». После этого её местонахождение оставалось неизвестным. Полиция начала поиски 17 января после поступления заявления от ее матери.