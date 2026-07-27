В Красноярске обнаружили тело пропавшей в январе студентки

В Красноярске удалось найти тело пропавшей в январе студентки.
Скелетированные останки были найдены поисковиками в лесном массиве вблизи лыжного стадиона «Ветлужанка» по улице Елены Стасовой.
«На них находилась одежда, соответствующая описанию вещей, в которых девушка покинула дом, а также обнаружены её паспорт и мобильный телефон. Согласно результатам генетической экспертизы, установлена принадлежность останков пропавшей студентке. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти девушки», — сообщили в следственном управлении СК РФ.
Напомним, 20-летняя девушка пропала в ночь с 13 на 14 января 2026 года. Она вышла из дома на улице Елены Стасовой, камеры заметили ее на автозаправочной станции, она двигалась в сторону стадиона «Ветлужанка». После этого её местонахождение оставалось неизвестным. Полиция начала поиски 17 января после поступления заявления от ее матери.
По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.