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Подобранная закладка может обойтись хабаровчанке в десять лет свободы

Накануне её остановили полицейские со свёртком метилэфедрона.

В Хабаровске сотрудники патрульно-постовой службы остановили накануне вечером на улице Синельникова 42-летнюю жительницу Железнодорожного района. При себе у горожанки нашли свёрток с неизвестным веществом, сообщает hab.aif.ru.

Изъятую находку отправили на исследование. Экспертиза установила, что в свёртке находился метилэфедрон массой 1,07 грамма. Задержанная заявила полицейским, что нашла закладку во дворе одного из домов на улице Ленинградской. Сейчас оперативники проверяют её версию и выясняют, откуда появился наркотик.

«В отношении хабаровчанки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение наркотиков в крупном размере ей грозит от трёх до десяти лет лишения свободы», — старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.