Подобранная закладка может обойтись хабаровчанке в десять лет свободы

Изъятую находку отправили на исследование. Экспертиза установила, что в свёртке находился метилэфедрон массой 1,07 грамма. Задержанная заявила полицейским, что нашла закладку во дворе одного из домов на улице Ленинградской. Сейчас оперативники проверяют её версию и выясняют, откуда появился наркотик.