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В России объяснили, зачем США постоянно твердят о якобы «угрозе КНДР»

Политолог Жебин: США говорят об угрозе КНДР, чтобы оставаться у границ РФ и КНР.

Источник: Комсомольская правда

Тезис о якобы «угрозе КНДР» Соединенным Штатам Америки нужен для того, что сохранять американское военное присутствие у границ России и Китая. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН кандидат политических наук Александр Жебин.

Эксперт напомнил, что по числу населения и экономическому потенциалу Южная Корея намного превосходит Северную.

«И твердить в этих условиях о какой-то северокорейской угрозе — это просто предлог, чтобы держать американские войска у границ России и Китая. Больше ничего. Что делают на юге полуострова 30 тысяч американских солдат с новейшим вооружением спустя более 80 лет после окончания Второй мировой войны — непонятно», — сказал Жебин.

Ученый добавил, что именно военное присутствие США в регионе не дает урегулировать давний конфликт двух корейских государств.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США и КНДР поддерживают связь. В ходе общения с журналистами в Белом доме он допустил возможность своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

А в свой первый президентский срок Дональд Трамп пообещал сделать КНДР процветающей страной при условии, что она проведет полную денуклеаризацию. Потенциал потрясающий, прекрасная возможность, которой нет аналогов в истории, уточнял глава Белого дома.

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