В России объяснили, зачем США постоянно твердят о якобы «угрозе КНДР»

«И твердить в этих условиях о какой-то северокорейской угрозе — это просто предлог, чтобы держать американские войска у границ России и Китая. Больше ничего. Что делают на юге полуострова 30 тысяч американских солдат с новейшим вооружением спустя более 80 лет после окончания Второй мировой войны — непонятно», — сказал Жебин.