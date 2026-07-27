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«Проверка» на причастность к скупке карт лишила хабаровчанку 258 тысяч

Студентку убедили, что она якобы связана с незаконной торговлей банковскими картами.

В Хабаровске 20-летняя студентка стала жертвой мошенников, которые сначала напугали её возможным уголовным делом, а затем убедили перевести деньги на «безопасный счёт». Девушка лишилась 258 тысяч рублей личных накоплений, сообщает hab.aif.ru.

Сначала ей в мессенджере написала знакомая со школы. Она рассказала, что бывшие одноклассники девушки якобы занимались незаконной скупкой банковских карт. По словам собеседницы, об этом узнали правоохранители и вскоре студентку могут вызвать для дачи объяснений.

Затем во «ВКонтакте» с девушкой связался человек, представившийся сотрудником правоохранительного ведомства. Он подтвердил историю о проверке и заявил, что располагает информацией о возможной причастности студентки к противоправной деятельности.

Чтобы «замаскировать» перевод денег и якобы не допустить их блокировки, девушку убедили сначала совершить покупку в магазине электроники по присланному QR-коду. Ей объяснили, что покупка формальная, а деньги на самом деле поступят на «безопасный счёт».

После этого мошенники направили студентку на другой ресурс, где она ввела реквизиты счёта и перевела свои сбережения. В общей сложности девушка отдала злоумышленникам 258 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Как сообщил начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин, максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.