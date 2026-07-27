«Проверка» на причастность к скупке карт лишила хабаровчанку 258 тысяч

Чтобы «замаскировать» перевод денег и якобы не допустить их блокировки, девушку убедили сначала совершить покупку в магазине электроники по присланному QR-коду. Ей объяснили, что покупка формальная, а деньги на самом деле поступят на «безопасный счёт».