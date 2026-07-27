Миронов предложил давать многодетным семьям деньги вместо участка

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил закрепить на федеральном уровне право многодетных семей получать денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного земельного участка.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Настоящим законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что сейчас по закону семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получить земельный участок, а регионы вправе предусматривать и другие меры поддержки вместо него.
Проектом предлагается установить денежную компенсацию на федеральном уровне, чтобы сделать эту меру доступной для всех многодетных семей. Размер выплаты предлагается определить в один миллион рублей.
Миронов подчеркнул, что федеральное закрепление денежной компенсации направлено на предоставление альтернативного способа реализации мер социальной поддержки многодетных семей.