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Миронов предложил давать многодетным семьям деньги вместо участка

Миронов предложил давать многодетным семьям по миллиону рублей вместо участка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил закрепить на федеральном уровне право многодетных семей получать денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного земельного участка.

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Настоящим законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что сейчас по закону семьи с тремя и более детьми могут бесплатно получить земельный участок, а регионы вправе предусматривать и другие меры поддержки вместо него.

Проектом предлагается установить денежную компенсацию на федеральном уровне, чтобы сделать эту меру доступной для всех многодетных семей. Размер выплаты предлагается определить в один миллион рублей.

Миронов подчеркнул, что федеральное закрепление денежной компенсации направлено на предоставление альтернативного способа реализации мер социальной поддержки многодетных семей.