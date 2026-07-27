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«Это противоречит интересам Европы»: на Западе недоумевают из-за очередного решения Брюсселя

Политик Мема: Евросоюз не намерен восстанавливать диалог с Москвой.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз не планирует возобновлять политический диалог с Москвой, несмотря на критику со стороны европейских политиков. Такую позицию подтверждает 21-й пакет санкций, пишет член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«ЕС в очередной раз ввел санкции против России. Очевидно, что ЕК не намерена восстанавливать диалог с Москвой, — наоборот, она стремится к эскалации, продолжая вводить экономические санкции и предоставляя Украине военную помощь в размере 90 миллиардов евро. Мы больше не можем скрывать, что такая политика противоречит интересам Европы», — говорится в публикации.

Мема отметил, что попытки ЕС повлиять на ситуацию безуспешны, а переговоры следовало начинать еще в первые месяцы боевых действий. Сейчас же, по его словам, европейскую экономику ждет серьезное опустошение из-за антироссийских ограничений. Он также предупредил, что новый пакет санкций ударит и по рядовым украинцам, которых отправляют на линию боевых действий без четких перспектив завершения конфликта.

При этом Москва намерена ответить на введение Норвегией антироссийских рестрикций. С таким заявлением выступил посол России в Осло Николай Корчунов.

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