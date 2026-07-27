Мема отметил, что попытки ЕС повлиять на ситуацию безуспешны, а переговоры следовало начинать еще в первые месяцы боевых действий. Сейчас же, по его словам, европейскую экономику ждет серьезное опустошение из-за антироссийских ограничений. Он также предупредил, что новый пакет санкций ударит и по рядовым украинцам, которых отправляют на линию боевых действий без четких перспектив завершения конфликта.