В Пермском крае 27 июля ввели режим «Ковёр» радиусом 100 км

Режим «Ковёр» радиусом 100 км ввели на территории Прикамья 27 июля, сообщает РСЧС.
Утром 27 июля в Пермском крае ввели режим «Ракетная опасность». В регионе закрыли аэропорт, а в небе объявили «Ковёр» радиусом 100 километров.
Особый авиационный режим означает временное закрытие воздушного пространства над городом для всех летательных аппаратов. Все самолёты, следующие в Пермь, будут перенаправлены в зону ожидания или на запасные аэродромы.
Режим «Ковёр» будет действовать пока в небе не станет безопасно. Об его отмене сообщат в минтербезе.
Напомним, ранее меры безопасности в Пермском крае вводили 24 июля. На территории региона также действовали режимы «Ракетная опасность» и «Ковёр». В городе звучали сирены, а по громкоговорителю сообщали порядок действий.