Омские врачи покорили Эльбрус

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 ГКБ № 1 им. А. Н. Кабанова Наталья Измайлова и заведующий подстанцией № 3 Станции скорой медицинской помощи Игорь Кремлёв поднялись на высоту 5642 метра над уровнем моря.
По словам Натальи Измайловой, идея покорить гору возникла после просмотра фильма «Эверест». Затем началась длительная подготовка: она изучала профильную литературу, подбирала опытных гидов, занималась кардиотренировками и работой над собой.
Как отметила врач, самое трудное в горах — не физические усилия, а внутренняя борьба с собственными мыслями. Она подчеркнула, что важно двигаться постепенно, шаг за шагом, и не зацикливаться на вершине, которая обманчиво близка. На высшей точке Эльбруса Наталья Измайлова развернула флаг своей больницы. Она добавила, что работает в медучреждении уже 16 лет, и этот поступок стал для неё предметом особой гордости. В планах врача — покорение Килиманджаро.
Для Игоря Кремлёва восхождение на Эльбрус стало первым в жизни. Даже во время подъёма он не переставал анализировать реакцию организма на высоту: достаточно ли кислорода, появятся ли симптомы горной болезни. Самыми тяжёлыми оказались последние метры пути, известные как «тропа зомби», когда силы почти иссякают и каждый шаг даётся с огромным трудом. В такие моменты, по мнению медика, решающую роль играют сила воли и характер. Теперь Игорь Кремлёв ставит перед собой новую задачу — подняться на вершины выше 6000 метров.