Омские врачи покорили Эльбрус

Как отметила врач, самое трудное в горах — не физические усилия, а внутренняя борьба с собственными мыслями. Она подчеркнула, что важно двигаться постепенно, шаг за шагом, и не зацикливаться на вершине, которая обманчиво близка. На высшей точке Эльбруса Наталья Измайлова развернула флаг своей больницы. Она добавила, что работает в медучреждении уже 16 лет, и этот поступок стал для неё предметом особой гордости. В планах врача — покорение Килиманджаро.