Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские врачи покорили Эльбрус

Они поднялись на высоту 5642 метра над уровнем моря.

Источник: Соцсети

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 ГКБ № 1 им. А. Н. Кабанова Наталья Измайлова и заведующий подстанцией № 3 Станции скорой медицинской помощи Игорь Кремлёв поднялись на высоту 5642 метра над уровнем моря.

По словам Натальи Измайловой, идея покорить гору возникла после просмотра фильма «Эверест». Затем началась длительная подготовка: она изучала профильную литературу, подбирала опытных гидов, занималась кардиотренировками и работой над собой.

Как отметила врач, самое трудное в горах — не физические усилия, а внутренняя борьба с собственными мыслями. Она подчеркнула, что важно двигаться постепенно, шаг за шагом, и не зацикливаться на вершине, которая обманчиво близка. На высшей точке Эльбруса Наталья Измайлова развернула флаг своей больницы. Она добавила, что работает в медучреждении уже 16 лет, и этот поступок стал для неё предметом особой гордости. В планах врача — покорение Килиманджаро.

Для Игоря Кремлёва восхождение на Эльбрус стало первым в жизни. Даже во время подъёма он не переставал анализировать реакцию организма на высоту: достаточно ли кислорода, появятся ли симптомы горной болезни. Самыми тяжёлыми оказались последние метры пути, известные как «тропа зомби», когда силы почти иссякают и каждый шаг даётся с огромным трудом. В такие моменты, по мнению медика, решающую роль играют сила воли и характер. Теперь Игорь Кремлёв ставит перед собой новую задачу — подняться на вершины выше 6000 метров.