Федеральные эксперты отметили высокий уровень подготовки Медиафорума в Хабаровске

В Хабаровске подошло к концу знаковое событие в сфере массовых коммуникаций — Дальневосточный Медиафорум. Федеральные эксперты, посетившие мероприятие в качестве спикеров, отметили высокий уровень подготовки организаторов и местного медийного сообщества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
И дальневосточные, и федеральные участники отметили высокий организационный уровень медиафорума, как в части выбора площадки для его проведения, так и в части проработки содержательной программы и приглашения спикеров.
В течение двух дней на площадках Дома офицеров Восточного военного округа и Молодежного досугового центра проходили экспертные дискуссии, лекции, мастер-классы и творческие встречи. Форум объединил журналистов, блогеров, пресс-секретарей, сотрудников госпабликов и студентов со всего Дальнего Востока, а также федеральных экспертов.
В секциях и дискуссиях приняло участие рекордное количество медиаспециалистов — свыше полутора тысяч человек. Перед региональными журналистами выступил пул известных федеральных спикеров: телеведущий, журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, военкор Семен Пегов, спецкор Юрий Васильев и профессор ВШЭ Марат Баширов.
Для представителей краевых СМИ форум предоставил возможность пообщаться с коллегами из других регионов ДФО и страны, а также перенять опыт экспертов федерального масштаба.
В прошлый раз подобное мероприятие проводилось в Хабаровском крае в 2018 году. Все участники отметили, что с тех пор организационный уровень существенно вырос.
— В ближайшие годы, когда роль Востока России будет только расти, нам потребуется больше талантливых и умелых представителей медиасферы. И таких событий, подобных нашему Медиафоруму, уверен, будет все больше, — отметил губернатор Дмитрий Демешин в ходе пленарного заседания форума «Хабаровский край: победы, ценности, единство — роль медиа».