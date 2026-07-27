Федеральные эксперты отметили высокий уровень подготовки Медиафорума в Хабаровске

— В ближайшие годы, когда роль Востока России будет только расти, нам потребуется больше талантливых и умелых представителей медиасферы. И таких событий, подобных нашему Медиафоруму, уверен, будет все больше, — отметил губернатор Дмитрий Демешин в ходе пленарного заседания форума «Хабаровский край: победы, ценности, единство — роль медиа».