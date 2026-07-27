Сильные дожди вновь накроют Хабаровский край

По данным Дальневосточного УГМС 29 июля на территории Бикинского, Вяземского, им. Лазо, Амурского, Нанайского, Хабаровского, Верхнебуреинского районов ожидаются сильные дожди, сильные ливни, грозы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«В результате на малых и средних реках края возможны подъемы уровней воды на 1,0−1,5 метра, местами с выходом воды на пойму, местами с достижением отметок категории неблагоприятных явлений, имеется вероятность разлива малых рек, где нет гидрологических наблюдений. Прогнозы будут уточняться по фактически выпавшим осадкам», — говорится в сообщении.
Оперативная обстановка находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Непогода может привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. При порывистом ветре возможны: перехлёст проводов, повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта. Кроме этого повышается риск происшествий на водоемах, возможен, разлив малых рек с подтоплением низких мест, дорог и мостовых сооружений, кратковременное скопление дождевых осадков.
Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдения правил безопасности при ухудшении погоды.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что по прогнозу гидрологов к концу июля уровень воды в Амуре может достигнуть отметки у города Хабаровска до 400 сантиметров (при отметке неблагоприятного явления — 450 сантиметров). В настоящее время по данным Дальневосточного УГМС также повышенная водность наблюдается на реках Бурея, Уссури, Бикин, Кур, Амгунь, Нимелен, Тугур, Мая. На остальных реках области преобладает средняя водность. Подтоплена пойма рек Бурея, Кур, Амгунь, Нимелен, Тугур на глубину от 10 до 180 сантиметров.