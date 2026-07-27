В Комсомольске-на-Амуре почтили память создателей подводного флота в День ВМФ

В День Военно-Морского Флота России в парке «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре прошла церемония возложения цветов к памятнику создателям подводного флота на Дальнем Востоке. В мероприятии приняли участие представители администрации города, депутаты, члены общественной организации «Боевое братство», воспитанники военно-патриотических клубов, работники и ветераны Амурского судостроительного завода. Памятник был открыт в 2025 году по инициативе ветеранов завода. Он стал значимым символом Города юности и олицетворяет связь истории города с развитием флота. Каждое судно, построенное на стапелях Амурского завода, — свидетельство высокого профессионализма и преданности делу работников предприятия.