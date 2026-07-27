В Красноярске суд взыскал с автосервиса 112 тысяч за повреждения машины клиента

В прошлом году машина дважды побывала на ремонте у дилера и оба раза возвращалась с новыми дефектами. По словам владельца, повреждения возникли именно во время работ в мастерской: с двери слезла заводская наклейка, облупилась краска на бампере, появились царапины на двери и сколы на порогах. Все это он снял на видео. Правда, сам мужчина признавал, что при получении машины ставил подпись об отсутствии претензий к внешнему виду, не осмотрев автомобиль как следует.