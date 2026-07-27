Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске суд взыскал с автосервиса 112 тысяч за повреждения машины клиента

Житель Ачинска отсудил у автосервиса компенсацию за повреждения авто.

Источник: Комсомольская правда

Житель Ачинска, купивший в сентябре 2023 года автомобиль LADA у красноярского ООО «Бугач-Авто», столкнулся с неприятным сюрпризом. Двухлетняя гарантия без ограничения пробега, казалось бы, должна была защитить его от проблем, но вместо спокойной езды мужчина получил череду визитов в сервис. 27 июля подробностями этой истории поделились в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

В прошлом году машина дважды побывала на ремонте у дилера и оба раза возвращалась с новыми дефектами. По словам владельца, повреждения возникли именно во время работ в мастерской: с двери слезла заводская наклейка, облупилась краска на бампере, появились царапины на двери и сколы на порогах. Все это он снял на видео. Правда, сам мужчина признавал, что при получении машины ставил подпись об отсутствии претензий к внешнему виду, не осмотрев автомобиль как следует.

Договориться мирно о возмещении ущерба не вышло, и клиент пошел в суд. Там провели экспертизу, которая подтвердила: повреждения нанесены именно в период нахождения автомобиля на ремонте. В процессе разбирательств потребителю помогали специалисты краевого Роспотребнадзора.

Суд встал на сторону автовладельца и постановил взыскать с ответчика почти 112 тысяч рублей. В эту сумму вошли стоимость восстановительного ремонта с учетом расходов на топливо и смазочные материалы, компенсация морального вреда, штраф и судебные издержки.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше