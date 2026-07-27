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Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 27 июля

Энергетики сообщили адреса, где в Ростове в понедельник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 27 июля затронут десятки адресов и сотни жителей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111;

— улица Верхняя Нольная, 3−7, 4−8, 2/59;

— улица Советская, 61, 63;

— улица 2-я линия, 4;

— улица Каяни, 2−4 и 3−5;

— улица Веры Пановой, 1−23 и 2−32;

— улица Коммунальная, 25−39 и 26−40.

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