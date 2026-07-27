Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 27 июля

Отключения света в Ростове на 27 июля затронут десятки адресов и сотни жителей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица 2-я Грамши, 100−128;
— улица Онежская, 1−19 и 2−16;
— улица Печорская, 133−149 и 118−132;
— улица Двинская, 53−69 и 80−94;
— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;
— улица Волжская, 151−165 и 160−174;
— улица Можайская, 77−111;
— улица Верхняя Нольная, 3−7, 4−8, 2/59;
— улица Советская, 61, 63;
— улица 2-я линия, 4;
— улица Каяни, 2−4 и 3−5;
— улица Веры Пановой, 1−23 и 2−32;
— улица Коммунальная, 25−39 и 26−40.
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