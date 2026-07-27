Закупочные цены на пшеницу и ячмень снизились на 1,3−6,5% за неделю

Цены на зерно на внутреннем рынке начали снижаться, следует из материалов «Совэкона». Закупочная стоимость пшеницы третьего класса по итогам недели с 20 по 26 июля снизилась на 1,3%, до 12,95 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 2,3%, до 12,6 тыс. руб., пятого — на 2%, до 11,08 тыс. руб. Ячмень за неделю потерял 6,5%, до 10,78 тыс. руб. за тонну, подсолнечник — 2,1%, до 40,2 тыс. руб. за тонну. Год к году стоимость пшеницы снизилась на 8,6−8,9%. Согласно KSM, экспортная стоимость пшеницы в порту Новороссийск на 24 июля составила 15,1 тыс. руб., потеряв год в году 9,6%. Для ячменя снижение составило 12,2%, до 13 тыс. руб. за тонну.