Ученые выявили эмоциональные различия в английском и русском языках

По данным исследования, количество фразеологизмов для каждой эмоции в двух языках значительно различается. Так, в английском языке фразеологизмов, выражающих страх, — 312, в русском — 157; гнев — 246 против 133; печаль — 171 против 94; радость — 255 против 101; удивление — 64 против 37; стыд — 60 против 42; отвращение — 26 против 24; презрение — 24 против 16; вина — 15 против 5.