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С 28 июля в Красноярске запретят левые повороты на Дубровинского

С завтрашнего дня схема организации движения будет действовать на постоянной основе.

В Красноярске с завтрашнего дня, 28 июля, на участке улицы Дубровинского от Коммунального моста до Карла Маркса вводится запрет на левые повороты. Об этом напомнили в мэрии.

Ограничение будет действовать на постоянной основе у домов № 52, 52а, 54, 54а, 56, 62а, 62, 70, 72, 72/1, 78, 78а, 80, 82, 84. Вместе с этим изменится схема платной парковки на съезде с моста.

Решение приняли на основе компьютерного моделирования: исключение левых поворотов должно повысить пропускную способность дороги и положительно повлияет на улично-дорожную сеть Центрального района.

Схема организации движения будет действовать на постоянной основе.

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