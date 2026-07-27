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Краевая госэкспертиза утвердила проект новой поликлиники на Вышке-2 в Перми

Проектная документация получила положительное заключение.

Источник: Комсомольская правда

Госэкспертиза Прикамья выдала положительное заключение на проектную документацию строительства поликлиники в пермском микрорайоне Вышка-2. Трехэтажное здание подрядчик возведет на ул. Гашкова вблизи автобусной остановки «Автотранспортный колледж».

Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену для взрослых и детей. Площадь нового медучреждения составит более 3 тыс. кв. метров. В поликлинике разместят кабинеты для терапевтов, педиатров и онколога, а также хирургии, физиотерапии и других профилей. Проект включил дневной стационар на пять коек.

Подрядная организация приступила к подготовительным работам на строительной площадке. Новую поликлинику планируют построить в конце 2027 года.