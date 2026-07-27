Краевая госэкспертиза утвердила проект новой поликлиники на Вышке-2 в Перми

Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену для взрослых и детей. Площадь нового медучреждения составит более 3 тыс. кв. метров. В поликлинике разместят кабинеты для терапевтов, педиатров и онколога, а также хирургии, физиотерапии и других профилей. Проект включил дневной стационар на пять коек.