Краевая госэкспертиза утвердила проект новой поликлиники на Вышке-2 в Перми

Госэкспертиза Прикамья выдала положительное заключение на проектную документацию строительства поликлиники в пермском микрорайоне Вышка-2. Трехэтажное здание подрядчик возведет на ул. Гашкова вблизи автобусной остановки «Автотранспортный колледж».
Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену для взрослых и детей. Площадь нового медучреждения составит более 3 тыс. кв. метров. В поликлинике разместят кабинеты для терапевтов, педиатров и онколога, а также хирургии, физиотерапии и других профилей. Проект включил дневной стационар на пять коек.
Подрядная организация приступила к подготовительным работам на строительной площадке. Новую поликлинику планируют построить в конце 2027 года.