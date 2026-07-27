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В реки Магаданской области выпустили более 250 тысяч мальков горбуши после иска прокуратуры

Недропользователь обязан был восстановить водные ресурсы после разработки золота в Северо-Эвенском округе.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области природоохранная прокуратура добилась восстановления водных биоресурсов. В реки и озёра Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна выпустили более 250 тысяч мальков горбуши. Это стало результатом проверки соблюдения законодательства о сохранении водных биологических ресурсов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прокуратура установила, что в 2025 году в районе реки Авекова в Северо-Эвенском муниципальном округе велась разработка россыпного месторождения золота. Компания-недропользователь не выполнила обязанность по устранению последствий негативного воздействия на окружающую среду.

В связи с этим природоохранная прокуратура обратилась в суд. Исковые требования удовлетворили. Суд обязал компанию заключить с Охотским территориальным управлением Росрыболовства договор на искусственное воспроизводство водных биоресурсов.

Решение суда исполнено. В водные объекты региона выпустили более 250 тысяч мальков горбуши. Это позволит компенсировать ущерб, нанесённый популяции лососёвых в результате хозяйственной деятельности.

В прокуратуре напомнили, что природопользователи обязаны возмещать вред окружающей среде. Восстановление популяции рыб — один из способов компенсации ущерба, который помогает сохранить биоразнообразие и рыбные запасы региона.

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