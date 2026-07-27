В реки Магаданской области выпустили более 250 тысяч мальков горбуши после иска прокуратуры

В Магаданской области природоохранная прокуратура добилась восстановления водных биоресурсов. В реки и озёра Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна выпустили более 250 тысяч мальков горбуши. Это стало результатом проверки соблюдения законодательства о сохранении водных биологических ресурсов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.