В Красноярске и Канске в августе остановится «Поезд Победы»

Передвижной музей «Поезд Победы» (6+) в августе приедет в Красноярский край. В Красноярске экспозиция будет работать 10, 11 и 12 августа, в Канске — 13 и 14 августа. Для посещения нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте проекта. На сайте проекта сказано, что «Поезд Победы» — иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны и охватывает период от мирных дней перед 22 июня 1941 года до Победы в мае 1945-го. В составе музея — выставочные вагоны, каждый из которых рассказывает отдельную историю военного времени. Посетители увидят сцены, посвященные Брестской крепости, дороге на фронт, окопам, концлагерям, санитарным поездам, роли науки и другим страницам войны. Эффект присутствия создают многофигурные скульптурные композиции, голографические и мультимедийные решения, 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 интерактивных столов, световые и звуковые эффекты. Экскурсию сопровождает цифровой персонаж Лидия, прообразом которой стала машинист Елена Чухнюк, возившая эшелоны на фронт. Особое внимание в музее уделено железным дорогам: военным эшелонам, теплушкам, бронепоездам и санитарным составам. По данным проекта, за годы войны железнодорожным транспортом вывезли около 5 млн раненых и больных. Посещение экспозиции бесплатное, но только по электронному билету на конкретные дату и время. Билеты появляются на сайте за один-два дня до прибытия поезда в город, на вокзале их не выдают. Экскурсия длится 40−45 минут. Напомним, что накануне редкие экспонаты из музея Льва Толстого привезли в Красноярский край.