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В пермском аэропорту Большое Савино ввели временные ограничения 27 июля

В регионе действует режим «Ракетной опасности».

Временные ограничения ввели в аэропорту Большое Савино, сообщает Росавиация.

Аэровокзал закрыли в связи с режимом «Ракетной опасности», который действует в регионе с 08:18. Также в крае развернули план «Ковёр» радиусом 100 километров.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — рассказали в Росавиации.

Подобные ограничения ввели в аэропортах Ижевска, Кирова, Нижнекамска и Екатеринбурга.

По данным онлайн-табло, из Перми задерживаются два рейса — в Москву и Петербург. В Пермь также задерживаются два рейса этих же направлений.

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