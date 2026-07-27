В пермском аэропорту Большое Савино ввели временные ограничения 27 июля

Временные ограничения ввели в аэропорту Большое Савино, сообщает Росавиация.
Аэровокзал закрыли в связи с режимом «Ракетной опасности», который действует в регионе с 08:18. Также в крае развернули план «Ковёр» радиусом 100 километров.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — рассказали в Росавиации.
Подобные ограничения ввели в аэропортах Ижевска, Кирова, Нижнекамска и Екатеринбурга.
По данным онлайн-табло, из Перми задерживаются два рейса — в Москву и Петербург. В Пермь также задерживаются два рейса этих же направлений.
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