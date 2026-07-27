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Временные ограничения на полеты действуют в нижегородском аэропорту

Меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров.

Источник: Нижегородская правда

В Международном аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту сегодня ночью, 27 июля, около 03:29. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. На данный момент на территории Нижегородской области действует режим «Беспилотная опасность».

С пассажирами задержанных рейсов работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. В терминале доступна питьевая вода, медпомощь и интернет.

Судя по онлайн-табло аэропорта, задержан один рейс в Самару — время вылета перенесли с 9:30 на 10:40.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в ночь на 25 июля в Нижегородской области отразили атаку БПЛА.

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