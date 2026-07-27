Временные ограничения на полеты действуют в нижегородском аэропорту

В Международном аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде временно не принимают и не отправляют рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту сегодня ночью, 27 июля, около 03:29. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. На данный момент на территории Нижегородской области действует режим «Беспилотная опасность».
С пассажирами задержанных рейсов работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний. В терминале доступна питьевая вода, медпомощь и интернет.
Судя по онлайн-табло аэропорта, задержан один рейс в Самару — время вылета перенесли с 9:30 на 10:40.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в ночь на 25 июля в Нижегородской области отразили атаку БПЛА.