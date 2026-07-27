Житель Петропавловска-Камчатского получил условный срок за кражу автомобильных колес

Весной этого года 19-летний житель Петропавловска-Камчатского, навещая знакомых, увидел рядом с их домом автомобиль в сугробах. Придя в гости в следующий раз, мужчина взял с собой инструменты, открутил 2 колеса и спрятал их, а следующим вечером пришел с домкратом и снял оставшиеся. Несколько дней спустя он узнал от приятелей, что хозяин машины ищет колеса. Испугавшись, мужчина сам сдался полиции. Ущерб составил 89 тысяч рублей. Фигурант признал вину и вернул украденное. Суд дал мужчине 2 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также он обязан регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и пройти лечение от зависимости. Приговор не вступил в законную силу.