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Турция примет участие в миссии НАТО в Прибалтике: в Эстонию направят пять истребителей F-16

Hurriyet: Турция направит пять истребителей F-16 в Эстонию для патрулирования.

Источник: Комсомольская правда

Турция направит пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих 181-й эскадрильи в Эстонию. Турецкие военные будут патрулировать воздушное пространство прибалтийских стран. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

Отмечается, что миссия НАТО важна с точки зрения обороны восточного фланга альянса. Ротация произойдет с августа по ноябрь. Турецкие истребители будут патрулировать воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии, не имеющих свои истребители.

Ранее политолог Николай Севостьянов отметил, что сегодня турки активно сегодня возвращаются на Балканы. Выстраивают там новую архитектуру под своим кураторством. И, несмотря на то, что у Эрдогана получилось угробить национальную валюту, в том, что касается ВПК, у Анкары серьезные успехи. Сегодня турки выпускают или планируют в ближайшем времени выпускать почти весь спектр современных вооружений.

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