Турция примет участие в миссии НАТО в Прибалтике: в Эстонию направят пять истребителей F-16

Турция направит пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих 181-й эскадрильи в Эстонию. Турецкие военные будут патрулировать воздушное пространство прибалтийских стран. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
Ранее политолог Николай Севостьянов отметил, что сегодня турки активно сегодня возвращаются на Балканы. Выстраивают там новую архитектуру под своим кураторством. И, несмотря на то, что у Эрдогана получилось угробить национальную валюту, в том, что касается ВПК, у Анкары серьезные успехи. Сегодня турки выпускают или планируют в ближайшем времени выпускать почти весь спектр современных вооружений.
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