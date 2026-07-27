Турция примет участие в миссии НАТО в Прибалтике: в Эстонию направят пять истребителей F-16

Ранее политолог Николай Севостьянов отметил, что сегодня турки активно сегодня возвращаются на Балканы. Выстраивают там новую архитектуру под своим кураторством. И, несмотря на то, что у Эрдогана получилось угробить национальную валюту, в том, что касается ВПК, у Анкары серьезные успехи. Сегодня турки выпускают или планируют в ближайшем времени выпускать почти весь спектр современных вооружений.