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Хабаровские пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

Она увеличится у работающих пенсионеров.

Источник: Хабаровский край сегодня

Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО проведет перерасчет для некоторых категорий пенсионеров. Повышение коснется более 107 тысяч человек, объем средств, предусмотренный для этого, составит 33,5 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Выплаты повысятся у работающих пенсионеров, за которых в прошлом году работодатели платили страховые взносы. Перерасчет страховых пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет прибавка к пенсии. Максимальная — три пенсионных коэффициента.

Также с 1 августа Социальный фонд увеличит накопительные пенсии жителей края и автономии на 17,3%. Такой коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений, которые за прошлый год более чем в три раза превысили уровень инфляции (5,6%).

Еще более высокими темпами, на 19,3% повысятся выплаты участников программы софинансирования пенсионных накоплений и тех, кто сам откладывает себе на будущее, а также женщин, направивших на пенсию материнский капитал.

Посмотреть новый размер пенсии можно, запросив справку о размере пенсии в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Справки/выписки».

Консультацию специалиста Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный). Актуальные новости в социальных сетях: Макс, Вконтакте, Одноклассники.