Хабаровские пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО проведет перерасчет для некоторых категорий пенсионеров. Повышение коснется более 107 тысяч человек, объем средств, предусмотренный для этого, составит 33,5 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Выплаты повысятся у работающих пенсионеров, за которых в прошлом году работодатели платили страховые взносы. Перерасчет страховых пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет прибавка к пенсии. Максимальная — три пенсионных коэффициента.
Также с 1 августа Социальный фонд увеличит накопительные пенсии жителей края и автономии на 17,3%. Такой коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений, которые за прошлый год более чем в три раза превысили уровень инфляции (5,6%).
Еще более высокими темпами, на 19,3% повысятся выплаты участников программы софинансирования пенсионных накоплений и тех, кто сам откладывает себе на будущее, а также женщин, направивших на пенсию материнский капитал.
Посмотреть новый размер пенсии можно, запросив справку о размере пенсии в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Справки/выписки».
Консультацию специалиста Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный). Актуальные новости в социальных сетях: Макс, Вконтакте, Одноклассники.