Хабаровские пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

Выплаты повысятся у работающих пенсионеров, за которых в прошлом году работодатели платили страховые взносы. Перерасчет страховых пенсий зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет прибавка к пенсии. Максимальная — три пенсионных коэффициента.